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Минздрав Башкирии объявил выговор главврачу РДКБ из-за истории с просроченным инсулином

18:03, 20.11.2018

Минздрав Башкирии не нашел доказательств использования Республиканской детской больницей просроченного инсулина. Тем не менее главврачу РДКБ Рустэму Ахметшину объявлен выговор.

Также в министерстве отметили, что трудовой контракт с руководителем больницы заключен только до 2020 года, передает ProUfu.ru.

«Закупочные мероприятия на «Инсулин деглудек» под торговым наименованием «Инсулин Тресиба Флекс Тач» медицинской организацией не проводились и в ГБУЗ РДКБ не поставлялись», — цитирует издание ответ Минздрава РБ на запрос.

Отмечается, что торги на сумму менее 100 тыс. рублей организации могут не проводить, закупая лекарства отдельными договорами.

Напомним, в конце сентября сообщалось о случаях массового использования эндокринологическим отделением РДКБ просроченного инсулина, который выдавали родителям детей-диабетиков. При этом Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о нарушениях.

ОбществоМедицинаВластьПроисшествия Башкортостан
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