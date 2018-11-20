Казань вошла в тройку городов для путешествий с детьми в 2018 году

Казань вошла в топ-3 городов России по популярности путешествий с детьми в 2018 году. Столица Татарстана уступила в рейтинге Санкт-Петербургу и Москве.



По данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в этом году туристы бронировали путешествия с детьми в Казань в среднем на три дня и тратили на семейное проживание 3,7 тыс. рублей в сутки, говорится в сообщении мэрии Казани.

Отмечается, что в первую пятерку также вошли Ростов-на-Дону и Краснодар.

Ранее сообщалось, что Казань заняла третью строчку в рейтинге самых добрых городов России. Эксперты провели опрос ко всемирному Дню доброты, отмечаемому 13 ноября.