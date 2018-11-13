Новости общества

11:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казань вошла тройку самых «добрых» городов России

11:14, 13.11.2018 1
Казань вошла тройку самых «добрых» городов России
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань заняла третью строчку в рейтинге самых добрых городов России. Эксперты провели опрос ко всемирному Дню доброты, отмечаемому 13 ноября.

Согласно результатам, самые добрые люди живут в Санкт-Петербурге, за северную столицу проголосовали 32% опрошенных. На втором месте самых «добрых» городов России у туристов находится Краснодар (17% голосов).

Третье место по доброте, по мнению туристов, разделили Казань, Севастополь и Петрозаводск — по 10% голосов, говорится в сообщении мэрии Казани.

В первой десятке самых «добрых» городов также Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:18
    Татарлар кайда да мактауга лаек. Татарлар ин тартипле тырыш кунакчыл кешелар.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты