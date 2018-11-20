Максимальная ставка вкладов в топ-10 банков РФ выросла в ноябре до 7,18%

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады ноября выросла до 7,18%.



В третьей декаде октября этот показатель составлял 7,03%, пишет «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.

Отмечается, что рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов.

Банк России с конца ноября рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. Ранее порог составлял 3,5 процентного пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.