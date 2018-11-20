Олег Навальный отсудил у колонии компенсацию за моральный вред

Урицкий районный суд Орловской области частично удовлетворил иск Олега Навального, брата политика Алексея Навального.



Истец отсудил 50 тыс. рублей компенсации морального вреда у исправительной колонии №5 в Орловской области, где он отбывал наказание по делу «Ив Роше», сообщает «Интерфакс».

«Мы, конечно, просили больше, но суд — на то он и суд, чтобы трезво оценивать факты, а доказать достаточную степень горечи морального вреда мы не смогли», — написал он на своей странице в Facebook.

Представитель суда не уточнил детали требований Навального.

Ранее Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала политически мотивированными задержания и аресты политика Алексея Навального. В последний раз подобный вердикт в иске «против России» был вынесен в 2004 году.