В Нижнем Новгороде бывший мэр попал в больницу из-за гололеда

Депутат Госдумы и бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов пострадал в родном городе из-за гололеда. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

«Накануне, находясь на территории своего придомового участка, во время гололеда Вадим Евгеньевич (Булавинов, — ИФ) получил черепно-мозговую травму и в связи с ухудшением самочувствия вынужден был обратиться в больницу», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы депутата.

Сейчас народный избранник проходит обследование в одной из больниц Нижнего Новгорода.

В Нижегородской области в последние дни наблюдается гололед, а прошедший в выходные ледяной дождь стал причиной множества ДТП.

Булавинов в 2002—2010 годы был мэром Нижнего Новгорода. В 2016 году избран депутатом Госдумы РФ, ранее он также неоднократно избирался в нижнюю палату парламента.