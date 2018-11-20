В Нижнем Новгороде бывший мэр попал в больницу из-за гололеда
Депутат Госдумы и бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов пострадал в родном городе из-за гололеда. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
«Накануне, находясь на территории своего придомового участка, во время гололеда Вадим Евгеньевич (Булавинов, — ИФ) получил черепно-мозговую травму и в связи с ухудшением самочувствия вынужден был обратиться в больницу», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы депутата.
Сейчас народный избранник проходит обследование в одной из больниц Нижнего Новгорода.
В Нижегородской области в последние дни наблюдается гололед, а прошедший в выходные ледяной дождь стал причиной множества ДТП.
Булавинов в 2002—2010 годы был мэром Нижнего Новгорода. В 2016 году избран депутатом Госдумы РФ, ранее он также неоднократно избирался в нижнюю палату парламента.ОбществоВластьПроисшествия
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