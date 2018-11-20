Генпрокуратура выявила ущерб при строительстве Восточного на более чем 10 млрд рублей

Генпрокуратура оценила ущерб от нарушений при строительстве космодрома Восточный более чем в 10 млрд рублей. Всего с начала строительства космодрома в 2014 году было выявлено более 17 тыс. нарушений закона.



«С 2014 года возбуждено более 140 уголовных дел. Ущерб составил свыше 10 млрд рублей», — приводит РБК слова официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

Отмечается, что к ответственности привлекли более 1 тыс. человек — должностных лиц и работников подрядных организаций.

Напомним, что в начале октября «Роскосмос» и ПСО «Казань» заключили контракт на строительство второго стартового комплекса на космодроме Восточный, предназначенного для пусков ракет семейства «Ангара».