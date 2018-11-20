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Происшествия

Генпрокуратура выявила ущерб при строительстве Восточного на более чем 10 млрд рублей

14:32, 20.11.2018
Генпрокуратура выявила ущерб при строительстве Восточного на более чем 10 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Генпрокуратура оценила ущерб от нарушений при строительстве космодрома Восточный более чем в 10 млрд рублей. Всего с начала строительства космодрома в 2014 году было выявлено более 17 тыс. нарушений закона.

«С 2014 года возбуждено более 140 уголовных дел. Ущерб составил свыше 10 млрд рублей», — приводит РБК слова официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

Отмечается, что к ответственности привлекли более 1 тыс. человек — должностных лиц и работников подрядных организаций.

Напомним, что в начале октября «Роскосмос» и ПСО «Казань» заключили контракт на строительство второго стартового комплекса на космодроме Восточный, предназначенного для пусков ракет семейства «Ангара».

Происшествия
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