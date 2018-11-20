Защитник «Ак Барса» Юдин выбыл до конца года

Травма защитника «Ак Барса» Дмитрия Юдина оказалась намного серьезнее, чем предполагалось. Об этом сообщается в релизе пресс-службы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Возвращение хоккеиста на лед ожидается в середине января. Таким образом, защитник пропустит оставшиеся матчи казанцев в нынешнем году.

Напомним, Юдин получил повреждение в матче против рижского «Динамо», который завершился победой хозяев по буллитам (2:1). После матча о травме сообщил главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

За «Ак Барс» Дмитрий Юдин провел 21 матч, в которых отметился тремя голевыми передачами.