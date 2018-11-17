Зинэтула Билялетдинов: «Кара не играет в „Ак Барсе“, потому что играет в „Барсе“

Главный тренер «Ак Барса» после победы над «Динамо Рига» (2:1) подвел итоги матча.

– Команды играли с хорошей отдачей, игра была очень быстрая. Может быть, где-то появлялась суета, но у обеих команды было желание выиграть матч.

– Почему Дмитрий Юдин не играл в третьем периоде?

– Получил травму.

– «Ак Барс» не использует в заявке лимитчиков, играет в 6 защитников и 12 нападающих. С чем это связано?

– С тем, что их нет.

– А Владислав Кара?

– Он играет в «Барсе», — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».