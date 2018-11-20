Удмуртия вошла в число регионов РФ с высоким уровнем политической и экономической напряженности

Удмуртию признали регионом с высоким уровнем политической и экономической напряженности. Рейтинг опубликовал Комитет гражданских инициатив (КГИ) по данным за июль с учетом событий лета и осени.

Согласно информации КГИ, в республики наблюдаются политические колебания из-за замены главы региона и значительных изменений в составе местной администрации. Экономические проблемы связаны с задолженностью в региональном бюджете. Кроме того, Удмуртия демонстрирует высокий уровень давления на местные политические элиты.

Стоит отметить, что аналогичные параметры риска присутствуют в Дагестане, Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком АО.

Напомним, ранее сообщалось, что объемы промышленного производства в Удмуртии упали на 1,3%.