Объемы промышленного производства в Удмуртии упали на 1,3%

Объемы промышленного производства в Удмуртии по итогам 10 месяцев 2018 года оказались ниже на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Удмуртстат.

Ранее в августе снижение объемов производства достигало 7,4%.

Наиболее активный рост выпуска товаров наблюдается в отраслях производства электрооборудования, а также компьютеров, электронных и оптических изделий, однако почти в 2 раза снизилось производство прочих транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых демонстрирует падение объемов на 2,7%.

При этом объем отгрузки товаров собственного производства и выполненных услуг промышленного характера в Удмуртии за январь — октябрь вырос на 16,2% — до 518,5 млрд рублей.

Производство сельскохозяйственной продукции ниже на 0,5% показателей того же периода прошлого года.