Голикова предложила освободить регионы от уплаты взносов в фонд ОМС за безработных

Расходы на уплату взносов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за безработных могут перенести с региональных бюджетов на федеральный. С данной инициативой выступила зампред правительства Татьяна Голикова.

По ее словам, для большинства регионов это очень серьезная нагрузка на бюджет. Чтобы перенести уплату за безработных с региональных бюджетов на федеральный следует менять либо закрепление доходных источников между бюджетами различных уровней, либо расходные полномочия между федеральным центром и субъектами, передает РБК.



Напомним, что сейчас ФОМС финансируется за счет взносов, которые уплачивают работодатели за своих работников, и взносов за безработных из регионального бюджета.

Ранее глава минтруда Максим Топилин предлагал ввести сбор с неработающих граждан («налог на тунеядство») в размере 20 тыс. рублей в год.