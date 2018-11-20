Бизнесмен из Орска предстанет перед судом за неуплату 230 млн рублей налогов

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Евгения Перетачкина, обвиняемого в неуплате налогов на сумму более 230 млн рублей.

По версии следствия, в 2010—2014 годы директор ООО «Оренбургская мельничная компания» Перетачкин, проживая в городе Орске и осуществляя деятельность по оптовой торговле зерном, реализовал схему ухода от налогообложения путем включения в цепочку контрагентов фирм-однодневок. Товар приобретался у организаций, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.

Осуществление формального документооборота с фирмами-однодневками позволило уклониться от уплаты НДС на сумму порядка 230 млн рублей.

Помимо бывшего руководителя компании к уголовной ответственности могут быть привлечены девять бывших работников фирмы, которые, как считают правоохранители, давали ложные показания по поводу деятельности своего начальника.

Добавим, в 2011 году Евгений Перетачкин участвовал в выборах в Законодательное Собрание Оренбургской области от партии «Справедливая Россия», но набрал 9% голосов, пишет Урал56.Ру.

Напомним, ранее за неуплату налогов в 24 млн в Татарстане был осужден замдиректора крымского санатория.