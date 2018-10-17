За неуплату налогов в 24 млн в Татарстане осужден замдиректора крымского санатория

К двум годам лишения свободы условно приговорил Альметьевский горсуд бывшего директора ООО «Гранд-Сервис» 52-летнего Радика Гафурова.

Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Как выяснило «Реальное время», на момент рассмотрения уголовного дела Гафуров успел перебраться в Крым и устроиться заместителем директора санаторно-курортной компании «Парк Форос».

Следствием и судом установлено, что Гафуров в 2013—2015 годах путем включения ложных сведений в декларации по налогу на добавленную стоимость уклонился от уплаты налогов на сумму более 23,9 млн. рублей, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

В суде Гафуров признал вину и представил доказательства, что уже частично — на 1,9 млн рублей — возместил ущерб бюджету.