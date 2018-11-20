Дуэт «Аигел» выступит на поэтическом фестивале в Перми

Дуэт «Аигел» выступит в Перми в рамках поэтического фестиваля «Компрос» в субботу, 24 ноября.

Концерт инди-коллектива состоится на площадке клуба М5. Вход будет осуществляться по приглашениям, которые можно получить на площадках фестиваля.

Добавим, литературный фестиваль «Компрос» пройдет с 23 по 25 в Перми. Гости мероприятия смогут познакомиться с современными мастерами художественного слова и представителями крупнейших книжных издательств, побывать на выставках и мастер-классах. «Компрос» проходит в Прикамье уже пятый год.

Как сообщили организаторы фестиваля, в 2010 году певица, вокалистка «Аигел» Айгель Гайсина будучи молодым поэтом уже бывала в Перми. Тогда она являлась участником поэтического фестиваля «СловоNova».

Напомним, ранее власти Белоруссии запретили концерт дуэта «Аигел» в Минске из-за «низкого художественного уровня».