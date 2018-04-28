Власти Белоруссии запретили концерт дуэта «Аигел» в Минске из-за «низкого художественного уровня»

Министерство культуры Белоруссии запретило концерт проекта «Аигел» челнинской певицы и поэта Айгель Гайсиной. Чиновники отметили «низкий художественный уровень произведений».

На официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте» говорится, что артисты подали апелляцию в Минкульт Белоруссии.

Напомним, что проект «Аигел» стал набирать популярность после выпуска клипа на песню «Татарин» в августе 2017 года. За это время он занял прочное место в молодежной культуре. Первый концерт в Казани дуэт провел только в апреле этого года.





