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Власти Белоруссии запретили концерт дуэта «Аигел» в Минске из-за «низкого художественного уровня»

14:28, 28.04.2018
Власти Белоруссии запретили концерт дуэта «Аигел» в Минске из-за «низкого художественного уровня»
Фото: realnoevremya.ru/Ирина Анисимова

Министерство культуры Белоруссии запретило концерт проекта «Аигел» челнинской певицы и поэта Айгель Гайсиной. Чиновники отметили «низкий художественный уровень произведений».

На официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте» говорится, что артисты подали апелляцию в Минкульт Белоруссии.

Напомним, что проект «Аигел» стал набирать популярность после выпуска клипа на песню «Татарин» в августе 2017 года. За это время он занял прочное место в молодежной культуре. Первый концерт в Казани дуэт провел только в апреле этого года.


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