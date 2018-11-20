Эксперт спрогнозировал курc доллара на сегодня не выше 66 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 65,5—66,0 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

Эксперт отмечает, что накануне рубль сумел укрепиться, несмотря на дешевеющую нефть и фондовый рынок. Это связано с началом налогового периода, когда экспортеры продают валютную выручку для осуществления платежей в бюджет, пояснил он.

Сегодня Минфин объявит параметры очередного аукциона ОФЗ на среду. Нерезиденты могут начать распродажи госбумаг уже сегодня, что усилит давление на рубль.



В США торговая активность на этой неделе будет пониженной в связи с празднованием в четверг и пятницу Дня Благодарения, напомнил аналитик.

Накануне эксперт прогнозировал курс доллара в интервале 65,8—66,3 рублей.