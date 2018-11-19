Эксперт спрогнозировал курc доллара на сегодня выше 66 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 65,8—66,3 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, на этой неделе завершается сезон отчетности американских компаний — будут опубликованы данные по финансовой отчётности ведущих ретейлеров. В понедельник и до начала торгов вторника выйдут данные по отчетности L Brands, Urban Outfitters, Target, BestBuy, Lowe's, Kohl's, TJX, Ross Stores.

Тем не менее торговая активность на этой неделе будет пониженной в связи с празднованием в четверг и пятницу Дня Благодарения.

В данный момент курс доллара на Московской бирже составляет 65,99 рубля.

Напомним, что в пятницу эксперт прогнозировал курс доллара в интервале 65,85—66,5 рубля.