ВЭБ Капитал оценил «Ижевские электрические сети» в 2,9 млрд рублей

Имущество находящегося в собственности Ижевска АО «Ижевские электрические сети» оценили в 2,9 млрд рублей. «ВЭБ Капитал» от своего имени провел экспертизу отчета об оценке рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества.

Информацию представили на заседании совета директоров общества, сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Ранее именно «ВЭБ Капитал» был привлечен в качестве агента для подготовки сделки по отчуждению из собственности муниципалитета «ИЭС» в пользу профильного и стратегического инвестора.

«Совет директоров также принял во внимание вывод «ВЭБ Капитала», что, учитывая перечень имущества и обязательств, включаемого в состав предприятия, как имущественного комплекса, риски при реализации только материальных активов и для покупателя, и для АО «ИЭС» будут намного меньше рисков и покупки акций Общества и покупки предприятия, как имущественного комплекса», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ООО «Экспертиза собственности-Ижевск», проводившее по муниципальному контракту оценку стоимости предприятия, оценило его в 3,59 млрд рублей.