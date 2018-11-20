Рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года, по версии Forbes, возглавила Кэти Перри

Кэти Перри возглавила ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире по версии журнала Forbes. В 2018 году она заработала $83 млн.

На втором месте списка оказалась Тейлор Свифт с доходом $80 млн. Тройку замыкает Бейонсе, заработавшая $60 млн.

В топ-10 также вошли Pink ($52 млн), Леди Гага ($50 млн), Дженнифер Лопес ($47 млн), Рианна ($37,5 млн), Хелена Фишер ($32 млн), Селин Дион ($31 млн) и Бритни Спирс ($30 млн).

Напомним, что в прошлом году самой высокооплачиваемой певицей года по версии Forbes стала Бейонсе.