Медведев установил размеры пособий по безработице в РФ на 2019 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев установил минимальный и максимальный размер пособий по безработице в РФ на 2019 год. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно нововведениям, минимальная величина пособия по безработице для граждан, признанных безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, составляет 1,5 тыс. рублей, максимальная величина пособия по безработице — 8 тыс. рублей.

Отмечается, что для людей предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безработице составляет 1,5 тыс. рублей, максимальная — 11,28 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял седьмое место в рейтинге российских регионов с самым низким уровнем безработицы.