Татарстан вошел в число регионов с самым низким уровнем безработицы

Республика Татарстан заняла седьмое место в рейтинге российских регионов с самым низким уровнем безработицы.

В августе уровень безработицы в России достиг минимального значения за многолетний период наблюдений — 4,6%, в Татарстане этот показатель составил 3,3%, говорится в исследовании РИА Рейтинг, основанном на данных Росстата.

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве (1,2%), Санкт-Петербурге (1,4%), ЯНАО (2%), ХМАО, Подмосковье и Чукотке. Худшие показатели отмечены в Ингушетии (26,5%), Тыве (19%), Чечне (13,8%), Карачаево-Черкессии, Дагестане, Республике Алтай и Забайкалье. В 39 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране.

Лидером по положительной динамике стала Марий Эл, где уровень безработицы снизился на 2%. Самую большую динамику роста безработицы зафиксировали в Карачаево-Черкессии (1,1%).



Ранее сообщалось, что максимальное пособие по безработице с 1 января вырастет до 8 тысяч рублей. Для граждан в предпенсионном возрасте это пособие составит 11 тысяч 280 рублей.