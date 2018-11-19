Минниханов выложил фото с владельцем ЧТПЗ Андреем Комаровым
Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил совместное фото с владельцем 90% акций группы компаний «Челябинский трубопрокатный завод» Андреем Комаровым и его сыном.
Соответствующее фото президент РТ сделал на праздновании 40-летия завода «Алнас» в Альметьевске.
«С Андреем Комаровым и его сыном», — подписал фото президент РТ.
ОАО «Алнас» — одно из крупнейших в России предприятий по производству погружных установок электрических центробежных насосов для добычи нефти. Входит в состав нефтесервисной компании «Римера». «Челябинский трубопрокатный завод» имеет 99,9% капитала «Римеры».
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 19 Ноя 2018 в 2:53 PST
Ранее президент Татарстана принял участие в открытии плавательного комплекса «Мирас» в Альметьевске.ОбществоВластьПромышленность Татарстан
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