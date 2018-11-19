В администрации Самары произошли кадровые перестановки

Глава Самары Елена Лапушкина на рабочем совещании в горадминистрации сообщила о кадровых перестановках.

Новым руководителем департамента городского хозяйства и экологии стал Олег Ивахин. До этого он возглавлял муниципальные предприятия «Самарская набережная», «Благоустройство» и «Городской земельный центр», а также работал в должности заместителя главы администрации Октябрьского района.

Департамент транспорта возглавил Сергей Маркин, до последнего момента занимавший должность в ОАО «РЖД». Представляя нового руководителя ведомства, Елена Лапушкина подчеркнула, что в ближайшее время отрасль транспорта ожидают существенные изменения.

Также на совещании Лапушкина представила нового руководителя аппарата администрации Самары — Елену Москвичеву. До последнего времени она занимала пост заместителя главы администрации Железнодорожного района.

Напомним, ранее в Самарской области впервые с 2010 года сменился министр здравоохранения.