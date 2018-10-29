В Самарской области впервые с 2010 года сменился министр здравоохранения

Новым министром здравоохранения Самарской области назначен Михаил Ратманов. Соответствующий приказ подписал глава региона Дмитрий Азаров.

Бывший глава самарского Минздрава Геннадий Гридасов, возглавлявший ведомство с 2010 года, ранее ушел в отставку. О причинах кадровых перестановок в правительстве не сообщают.

Добавим, Михаил Ратманов с 1998 по 2007 год работал врачом-хирургом, с 2007 по 2010 год трудился главным врачом городской клинической больницы №8. Позже перебрался в Ивановскую область на должность начальника департамента здравоохранения.

В 2015 году назначен на должность начальника управления Министерства здравоохранения Московской области, затем возглавил Министерство здравоохранения республики Северная Осетия.

Напомним, ранее стало известно, что мэрия Самары планирует ужесточить наказание для задержанных на улице нетрезвых людей.