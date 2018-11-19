Челнинские УК задолжали поставщикам 200 млн рублей
Прокуратура Набережных Челнов направила представления руководителям 12 жилконтор с требованием погасить коммунальные долги и наказать виновных.
По данным ведомства, на 1 ноября управляющие компании города задолжали поставщикам ресурсов 200 млн рублей. В том числе 96 млн рублей — за водоснабжение, 90 млн — за тепло и 14 млн — за электричество.
В списке должников — ООО «ПКФ «Жилкомсервис», ООО «УК «Паритет», ООО УК «Ремжилстрой», ООО «УК «Электротехников», ООО «УО «Челныстройремонт», ООО УК «Махалля», ООО ЖЭУ «Камстройсервис», ООО УК «Строим будущее», ООО «Вилюй», ДООО ЖУ «Бумажник», МУП «УК Автозаводский», МУП «УК Комсомольский», сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.
В августе 2018-го размер задолженности достигал 238 млн рублей.ПроисшествияБизнесУслугиОбществоЭкономикаФинансы
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