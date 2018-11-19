ФСБ задержала главу предприятия «Росатома» за взятку в 2,5 млн рублей

В Симферополе ФСБ задержала гендиректора АО «Научно-производственный комплекс «Дедал», одного из предприятий «Росатома», которое занимается разработкой охранных систем объектов повышенной важности.



Руководителя акционерного общества и еще двух человек задержали в Крыму при передаче взятки на 2,5 млн рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что деньги предназначались за содействие в приемке работ по установке и введению в эксплуатацию технических средств охраны госграницы.

Задержанным предъявлено обвинение.

Ранее в США был досрочно освобожден из тюрьмы Вадим Микерин, ранее возглавлявший корпорацию TENAM, американскую «дочку» аффилированной с «Росатомом» компании «Техснабэкспорт».