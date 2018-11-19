ФСБ задержала главу предприятия «Росатома» за взятку в 2,5 млн рублей
В Симферополе ФСБ задержала гендиректора АО «Научно-производственный комплекс «Дедал», одного из предприятий «Росатома», которое занимается разработкой охранных систем объектов повышенной важности.
Руководителя акционерного общества и еще двух человек задержали в Крыму при передаче взятки на 2,5 млн рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Отмечается, что деньги предназначались за содействие в приемке работ по установке и введению в эксплуатацию технических средств охраны госграницы.
Задержанным предъявлено обвинение.
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