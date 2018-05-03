В США освободили осужденного за взятки главу «дочки» «Росатома»

В США досрочно освобожден из тюрьмы Вадим Микерин, ранее возглавлявший корпорацию TENAM, американскую «дочку» аффилированной с «Росатомом» компании «Техснабэкспорт».



«Мы можем подтвердить, что Вадим Микерин освобожден из-под стражи BOP 24 апреля 2018 года», — передает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Федерального бюро тюрем США (BOP).

В конце 2015 года Микерин был осужден на 4 года лишения свободы по делу о взятках при заключении урановых сделок.

Ранее сообщалось, что американская компания Transport Logistics International согласилась выплатить $2 млн в рамках соглашения со следствием по делу о даче взятки россиянину Вадиму Микерину за получение контрактов на поставки урана в США.