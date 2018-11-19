Генпрокуратура РФ заподозрила Уильяма Браудера в отравлении Сергея Магнитского

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Генпрокуратура РФ объявила, что проверяет главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на причастность к гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО.

По словам советника генерального прокурора Николая Атмоньева, Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».



В отношении Браудера возбудили новое дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Бизнесмена собираются объявить в международный розыск, его имущество арестуют.

В Генпрокуратуре отметили, что в Кипре, Латвии и Швейцарии установлены компании, которые обналичивали и отмывали сотни миллионов долларов в интересах Браудера, передает «РИА Новости».



Ранее Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии. Он признан виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей.

