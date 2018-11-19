Дмитрий Черышев: «Рад, что удалось прервать серию неудач»

ФК «Нижний Новгород» прервал неудачную серию в Первенстве ФНЛ, обыграв дома «Тамбов» — 1:0.



Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал исход поединка:



— В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион в ненастную погоду и на протяжении всего матча гнали нас вперед. Хочу сказать спасибо и ребятам. Они порадовали меня сегодня строгим выполнением игровой дисциплины и предельной концентрацией.



Игра получилась интересной, было много моментов. В первом тайме мы забили хороший гол, могли развить успех, а в концовке второго тайма справились с натиском соперника. «Тамбов» по игре мне, кстати, тоже очень понравился.



Рад, что удалось прервать серию неудач, к которой привели индивидуальные ошибки. Но сегодня мы сыграли собранно, практически без ошибок. Ребята не опускали руки и в игре с «Тамбовом» доказали, что способны на многое, — сказал наставник.