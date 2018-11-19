СМИ опубликовали фотографии новых плацкартных вагонов РЖД

РЖД представит модель нового плацкартного вагона на «XII международной выставке «Транспорт России», которая пройдет 20—22 ноября в Гостином Дворе».

Фотографии нового плацкарта опубликовало «РИА Новости», их подлинность подтвердил представитель РЖД.



На снимках видно, что интерьер будет выполнен в серых и красных тонах.

Каждое место оборудовано плотными шторами, есть электрические розетки и USB разъемы, а также индивидуальное освещение.



Туалеты будут оборудованы гигиеническими душами, пеленальными столиками, автоматическими кранами, дозаторами мыла и бумажными полотенцами.

Компания позиционирует этот проект как концепт новых плацкартных вагонов с модульными пространствами.



Ранее сообщалось, что в ближайшие два года на смену полкам в плацкартных вагонах могут прийти капсулы-трансформеры. Также вагоны оборудуют wi-fi и розетками.