Вместо полок в поездах могут появиться капсулы

На российских железных дорогах в ближайшие два года могут появиться более комфортные места в плацкартных вагонах. На смену полкам могут прийти капсулы-трансформеры.

«На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — цитирует главу РЖД Олега Белозерова RG.RU. Кроме того, вагоны оборудуют wi-fi и розетками.

Ранее уже сообщалось об отказе РЖД от плацкартных вагонов. Отмечалось, что сертификацию проходят одноэтажные вагоны нового типа, которые заменят двухэтажные вагоны и плацкарту.