Apple прекратила продажу фирменных роутеров AirPort
Американская компания Apple прекратила продажи роутеров линейки — AirPort AirPort Express, AirPort Extreme и Time Capsule.
Производство устройств было закрыто еще год назад. На данный момент в некоторых странах остались только восстановленные роутеры, передает Macdailynews.
Отмечается, что теперь вместо собственной линейки продуктов AirPort Apple предлагает купить сторонние маршрутизаторы.
Ранее Apple включила iPhone 5, выпущенный в 2012 году, в список устаревших продуктов.ТехнологииIT
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