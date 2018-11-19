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Apple прекратила продажу фирменных роутеров AirPort

00:32, 19.11.2018
Apple прекратила продажу фирменных роутеров AirPort
Фото: commons.wikimedia.org / Fletcher6

Американская компания Apple прекратила продажи роутеров линейки — AirPort AirPort Express, AirPort Extreme и Time Capsule.

Производство устройств было закрыто еще год назад. На данный момент в некоторых странах остались только восстановленные роутеры, передает Macdailynews.

Отмечается, что теперь вместо собственной линейки продуктов AirPort Apple предлагает купить сторонние маршрутизаторы.

Ранее Apple включила iPhone 5, выпущенный в 2012 году, в список устаревших продуктов.

ТехнологииIT
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