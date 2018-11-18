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Происшествия

Житель Саратова попал на видео, протыкая шины загораживающим проход автомобилям

21:32, 18.11.2018

В Саратове житель одного из домов решил бороться с автомобилистами, загораживающими проход во дворе, при помощи кухонного ножа. Камеры наблюдения запечатлели как он протыкает шины нескольким авто.

Запись опубликовал телеграм-канал Mash.

Как видно на видео, молодой человек шел домой с девушкой. Его сильно возмутило то, что рядом с подъездом припаркованы машины. В итоге «радикальный урбанист» зашел домой, взял кухонный нож и вернулся во двор, чтобы проучить эгоистичных автомобилистов.

Происшествия
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