Житель Саратова попал на видео, протыкая шины загораживающим проход автомобилям

В Саратове житель одного из домов решил бороться с автомобилистами, загораживающими проход во дворе, при помощи кухонного ножа. Камеры наблюдения запечатлели как он протыкает шины нескольким авто.

Запись опубликовал телеграм-канал Mash.

Как видно на видео, молодой человек шел домой с девушкой. Его сильно возмутило то, что рядом с подъездом припаркованы машины. В итоге «радикальный урбанист» зашел домой, взял кухонный нож и вернулся во двор, чтобы проучить эгоистичных автомобилистов.