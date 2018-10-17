В Татарстане 18 ноября пройдут более 800 референдумов о самообложении граждан

18 ноября в 844 поселениях Татарстана пройдут референдумы о самообложении граждан в 844 поселениях республики.

Они состоятся фактически во всех селах республики, а также в небольших городах, за исключением Казани, Набережных Челнов и других крупных поселениях, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ЦИК РТ.

Так, в Лаишево в этом году с жителей планируют собрать по 500 рублей на «строительство, ремонт и содержание уличной дорожной сети», в Болгаре — по 300 рублей на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также снабжение населения топливом. В Тетюшах власти предлагают сдать по 500 рублей на строительство детских площадок и обустройство нового городского кладбища. В Айше Зеленодольского района на деньги жителей планируется в том числе «приобретение строительных материалов и малых архитектурных форм».

Напомним, программа самообложения в Татарстане действует с 2013 года. Референдумы проходят в основном в сельских муниципалитетах и небольших городах.



В начале 2018 года местные администрации предупредили жителей Татарстана о штрафах за уклонение от добровольных сборов, решения о которых были приняты на референдумах о самообложении. Уведомления о возможной административной ответственности получили жители Ютазинского и Зеленодольского районов.

Позже в Госсовете Татарстана заявили, что самообложение остается добровольным, любые наказания за неуплату взносов являются незаконными.