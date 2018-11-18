ОАК рассчитывает установить автоматическую линию сборки Ил-76 на предприятии в Ульяновске

Объединенная авиастроительная корпорация планирует уже в этом году запустить автоматическую линию сборки производство тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и его модификаций. Это позволит ускорить производство самолета.

«Серийный запуск поточной линии бесстапельной сборки самолетов запланирован в 2019 году, но в опытную эксплуатацию планируем ввести уже в этом», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы Авиационного комплекса имени Ильюшина.

Ранее технический директор ОАК Юрий Тарасов сообщил, что на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске начат монтаж крупнейшей в России автоматизированной поточной линии сборки самолетов. По его словам, на предприятии монтируют две роботизированных станции, на каждой из которых в автоматическом режиме производится стыковка отсеков фюзеляжа, крыла и хвостового оперения, а также шесть автоматизированных станций по монтажу систем, силовой установки и цеховой обработки.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А предназначен для межрегиональной перевозки грузов. Также он может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения пожаров. Максимальная коммерческая нагрузка увеличена до 60 тонн. Максимальный взлетный вес самолета доведен до 210 тонн.