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Следком возбудил уголовное дело после самоподрыва женщины в Чечне

10:59, 18.11.2018
Следком возбудил уголовное дело после самоподрыва женщины в Чечне
Фото: sledcom.ru

Региональное управление СКР по Чечне возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после самоподрыва молодой девушки у КПП в Грозном.

«Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК России», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального управления СК по республике.

Следствие установило личность смертницы, это 25-летняя женщина, других данных о личности женщины не сообщается. По данным источника агентства, это уроженка Адыгеи Карина Спиридонова. Она зарегистрирована в Челябинской области, в последнее время проживала в Дагестане.

Накануне в Грозном женщина подорвала себя у контрольно-пропускного пункта. Полицейские и гражданские лица при взрыве не пострадали.

Происшествия
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