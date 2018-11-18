Следком возбудил уголовное дело после самоподрыва женщины в Чечне

Региональное управление СКР по Чечне возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после самоподрыва молодой девушки у КПП в Грозном.



«Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК России», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального управления СК по республике.

Следствие установило личность смертницы, это 25-летняя женщина, других данных о личности женщины не сообщается. По данным источника агентства, это уроженка Адыгеи Карина Спиридонова. Она зарегистрирована в Челябинской области, в последнее время проживала в Дагестане.

Накануне в Грозном женщина подорвала себя у контрольно-пропускного пункта. Полицейские и гражданские лица при взрыве не пострадали.