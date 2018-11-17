В Грозном женщина подорвала себя у КПП

В Старопромысловском районе Грозного женщина подорвала себя у контрольно-пропускного пункта. Полицейские и гражданские лица при взрыве не пострадали.

По словам врио министра внутренних дел по Чечне генерал полиции Апти Алаудинова, около 16 часов девушка приблизилась к федеральному посту полиции номер 21. Правоохранители попросили остановиться и предъявить документы. Женщина не выполнила требований и устремилась к посту. В этот момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел, а девушка осуществила самоподрыв, пишет «РИА Новости».

В настоящее время принимаются меры по установлению ее личности и поиску возможных сообщников.

Ранее в Москве осудили террориста, жителя Узбекистана Муродбека Кодирова. Он хотел в прямом эфире подорвать часть воздушно-космических сил России, которые воюют в Сирии.