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Происшествия

В Грозном женщина подорвала себя у КПП

17:56, 17.11.2018

В Старопромысловском районе Грозного женщина подорвала себя у контрольно-пропускного пункта. Полицейские и гражданские лица при взрыве не пострадали.

По словам врио министра внутренних дел по Чечне генерал полиции Апти Алаудинова, около 16 часов девушка приблизилась к федеральному посту полиции номер 21. Правоохранители попросили остановиться и предъявить документы. Женщина не выполнила требований и устремилась к посту. В этот момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел, а девушка осуществила самоподрыв, пишет «РИА Новости».

В настоящее время принимаются меры по установлению ее личности и поиску возможных сообщников.

Ранее в Москве осудили террориста, жителя Узбекистана Муродбека Кодирова. Он хотел в прямом эфире подорвать часть воздушно-космических сил России, которые воюют в Сирии.

Происшествия
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