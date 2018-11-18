СМИ сообщили об экстренной госпитализации Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович, предположительно, был госпитализирован в НИИ Скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.



Янукович поступил в медицинское учреждение в пятницу, 16 ноября, в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник. Травмы экс-глава Украины получил во время игры в теннис.

Отмечается, что Янукович был помещен в реанимацию, а затем переведен в частную клинику. Подтверждение от представителей Януковича и медицинского учреждения получить пока не удалось.

Ранее Янукович отказался от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене.