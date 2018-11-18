Евродепутаты потребовали от Amazon изъять из продажи одежду с символикой СССР

27 депутатов Европарламента направили к основателю интернет-ритейлера Amazon Джеффу Безосу открытое письмо с призывом изъять из продажи вещи с советской символикой.

Речь идет о футболках и иной одежде с изображением серпа и молота или надписью «СССР», а также о советских флагах и памятных вещах.

«Террор и бесчеловечность советского режима затронули почти каждую семью в прежде оккупированных странах», — приводит Deutsche Welle выдержку из письма.



По мнению авторов, подобная символика оскорбляет «жертв советского режима», число которых оценивается более чем в 60 млн человек. В письме упоминаются «нечеловеческие условия» проживания, «принудительный труд», а также «голод и физическое насилие», с которыми столкнулись «свыше 10 млн человек», депортированных в лагеря.

Ранее Литва возмутилась советской символикой на продукции немецкого концерна Adidas.