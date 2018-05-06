Литва возмутилась советской символикой на продукции Adidas

Литва возмутилась наличием советской символикой на продукции немецкого концерна Adidas. Об этом МИД Литвы сообщил в Twitter.



«Все еще есть те, кто болен «ностальгией по империи», только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн @adidas», — говорится в сообщении со ссылкой на изображение красной женской майки Adidas с символикой СССР.

Being sick with «imperial nostalgia» — it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS

— LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) 5 мая 2018 г.

Напомним, Литва в 2008 году приняла закон, который предусматривает запрет на использование, демонстрацию и распространение советской и нацистской символики в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях.

Напомним, 28 апреля Россия в ответ на принятие Литвой аналога акта Магнитского ввела запрет на въезд для наиболее враждебно настроенных литовских политиков, депутатов и политологов.