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Литва возмутилась советской символикой на продукции Adidas

13:44, 06.05.2018
Литва возмутилась советской символикой на продукции Adidas
Фото: commons.wikimedia.org / Wowzamboangacity

Литва возмутилась наличием советской символикой на продукции немецкого концерна Adidas. Об этом МИД Литвы сообщил в Twitter.

«Все еще есть те, кто болен «ностальгией по империи», только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн @adidas», — говорится в сообщении со ссылкой на изображение красной женской майки Adidas с символикой СССР.

Напомним, Литва в 2008 году приняла закон, который предусматривает запрет на использование, демонстрацию и распространение советской и нацистской символики в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях.

Напомним, 28 апреля Россия в ответ на принятие Литвой аналога акта Магнитского ввела запрет на въезд для наиболее враждебно настроенных литовских политиков, депутатов и политологов.

БизнесРозничная торговля
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