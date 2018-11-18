Новости общества

09:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Посольство РФ «рекомендовало» Лондону защититься от влияния мультсериала «Маша и Медведь»

08:57, 18.11.2018
Посольство РФ «рекомендовало» Лондону защититься от влияния мультсериала «Маша и Медведь»
Фото: скриншот видео youtube.com

Посольство России в Лондоне рекомендовало Великобритании выработать «дорогостоящий подход» к защите от влияния мультипликационного сериала российского производства «Маша и Медведь».

«Важный вопрос был поднят The Times сегодня: как Великобритания может найти спасение от „Маши и Медведя“? Открыть некий Центр по противодействию мультипликационным фильмам где-нибудь на Балтике? Поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС? Очевидно, что необходим решительный и очень дорогостоящий подход», — говорится в сообщении российского диппредставительства в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что российский мультфильм «Маша и Медведь» обвинили в «кремлевской пропаганде» и назвали инструментом «мягкой силы» России.

ОбществоВластьКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты