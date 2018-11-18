Посольство РФ «рекомендовало» Лондону защититься от влияния мультсериала «Маша и Медведь»

Посольство России в Лондоне рекомендовало Великобритании выработать «дорогостоящий подход» к защите от влияния мультипликационного сериала российского производства «Маша и Медведь».



«Важный вопрос был поднят The Times сегодня: как Великобритания может найти спасение от „Маши и Медведя“? Открыть некий Центр по противодействию мультипликационным фильмам где-нибудь на Балтике? Поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС? Очевидно, что необходим решительный и очень дорогостоящий подход», — говорится в сообщении российского диппредставительства в Twitter.

An important issue raised by @thetimes today: How UK can find salvation from “Masha and the Bear"? Launch an Ant-Cartoon Excellence Centre somewhere in the Baltic? Place all cartoonists on EU sanction list? Clearly a decisive – and a very expensive – approach is needed! pic.twitter.com/a05fKE24Be

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 17 ноября 2018 г.

Ранее СМИ сообщили, что российский мультфильм «Маша и Медведь» обвинили в «кремлевской пропаганде» и назвали инструментом «мягкой силы» России.