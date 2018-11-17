Мультфильм «Маша и Медведь» обвинили в «кремлевской пропаганде»

Российский мультфильм «Маша и Медведь» обвинили в «кремлевской пропаганде» и назвали инструментом «мягкой силы» России.

«У Маши напористый, неприятный характер, при этом она решительна. Она слишком много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински», — рассказал профессор Энтони Глис из Букингемского университета.



Рассказывая о Медведе, он напомнил позицию преподавателя Таллинского университета Приита Хыбемяги, который заявлял, что этот персонаж призван «изменить образ России в сознании детей с негативного на позитивный». В этом Хыбемяги рассмотрел угрозу национальной безопасности Эстонии, пишет «РИА новости» со ссылкой на The Times.

В пресс-службе студии «Анимаккорд», которая и выпускает мультик, заявили, что оно является независимым проектом, который не получал государственного финансирования,

Ранее правообладатель российского мультфильма «Маша и Медведь» подал иски к двум предпринимателям из Татарстана на общую сумму в 100 тыс. рублей.