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Мультфильм «Маша и Медведь» обвинили в «кремлевской пропаганде»

20:02, 17.11.2018
Мультфильм «Маша и Медведь» обвинили в «кремлевской пропаганде»
Фото: pixabay.com

Российский мультфильм «Маша и Медведь» обвинили в «кремлевской пропаганде» и назвали инструментом «мягкой силы» России.

«У Маши напористый, неприятный характер, при этом она решительна. Она слишком много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински», — рассказал профессор Энтони Глис из Букингемского университета.

Рассказывая о Медведе, он напомнил позицию преподавателя Таллинского университета Приита Хыбемяги, который заявлял, что этот персонаж призван «изменить образ России в сознании детей с негативного на позитивный». В этом Хыбемяги рассмотрел угрозу национальной безопасности Эстонии, пишет «РИА новости» со ссылкой на The Times.

В пресс-службе студии «Анимаккорд», которая и выпускает мультик, заявили, что оно является независимым проектом, который не получал государственного финансирования,

Ранее правообладатель российского мультфильма «Маша и Медведь» подал иски к двум предпринимателям из Татарстана на общую сумму в 100 тыс. рублей.

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