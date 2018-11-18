Владимир Алекно: «Зенит-Казань» сейчас не находится в оптимальной форме»

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно подвел итоги матча за Суперкубок против питерского «Зенита»:

— Как я уже говорил неоднократно после матчей, в этом году победы приносят больше радости. Так как даются тяжелее. Рабочие моменты в играх, рабочие победы. Я искренне счастлив. Это первый наш титул в сезоне.

— Почему проиграли второй сет?

— Так как питерцы подают – мало кто сможет хорошо отпринимать. И это они еще могут лучше. За счет своей подачи они ушли вперед. Может быть, я опоздал с таймаутом.

— Если смотреть на статистику, «Зенит-Казань» переигрывает своих соперников в первую очередь по игре в защите. Можно говорить, что это новый стиль казанского клуба?

— Добавились игроки – мы прибавили в этом элементе. Тот же Эрвин Нгапет прибавил нам прилично вистов. Вербов и Михайлов тоже хороши в защите. Но именно француз прибавил нам защиту в общей игре. Возможно, глядя на него, кто-то и прибавил. Но то, что мы сделали в этом элементе шаг вперед – это однозначно. Хотя у сетки имеем некоторые сложности, раз так часто приходится играть в защите. Мы сейчас не находимся в оптимальной форме. И матч мог сложиться по-другому, будь у соперника Камехо. Нам есть в чем расти, — приводит слова Алекно корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня казанский «Зенит» победил питерский «Зенит» в матче за Суперкубок, совмещенном с 5-м туром чемпионата России. Игра прошла в Казани и закончилась со счетом 3:1 (25:16, 21:25, 25:15, 25:20).

Таким образом, клуб из столицы РТ в седьмой раз завоевал Суперкубок России.

21 ноября казанцы сыграют в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов и примут на своей площадке немецкий «Франкфурт».

