Нижегородская область получит из федерального бюджета почти 30 млрд рублей

В пятницу, 16 октября, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и министра финансов России Антона Силуанова. На встрече глава региона напомнил, что в 2019 году область получит из федерального бюджета 28,9 млрд рублей.

По итогам рабочей встречи Глеб Никитин заявил о том, что у Нижегородской области сложились конструктивные отношения с Министерством финансов РФ.

«В соответствии с проектом федерального бюджета нашему региону предусмотрены безвозмездные поступления на 2019 год в размере 28,9 млрд рублей. Рост к первоначальному бюджету 2018 года составил 12,6 млрд рублей, или 176,6%», — приводит слова губернатора НИА «Нижний Новгород».

По информации Минфина Нижегородской области, в числе крупных направлений финансирования из федерального бюджета значится ежемесячная выплата за рождение третьего ребенка — на эти цели пойдет около 1 млрд рублей; поддержка госпрограмм формирования комфортной городской среды размером в 1,1 млрд рублей. Кроме того, речь идет о 2,8 млрд рублей на региональную реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее сообщалось о том, что публичные слушания по проекту бюджета Нижегородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов пройдут 20 ноября.