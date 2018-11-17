Иржи Секач: «Тренеры подсказали нам, как обыграть Билялова»

Фото: "Реальное время"/ Эрик Добролюбов

Форвард «Ак Барса» Иржи Секач, отметившийся двумя шайбами в победном матче против рижского «Динамо», рассказал, за счет чего удалось переломить игру.

— Мы боролись весь матч, но не могли реализовать свои моменты, хотя создали их много. Шайба не шла в ворота, а потом я схватил плохое удаление и сразу сказал себе, что должен помочь команде сегодня.

— Расскажете про свой победный буллит?

— Я поговорил с тренерами, мне подсказали, что вратарь соперника чуть слабее на бросках верхом, поэтому я сразу знал, что буду делать.

— Это был бывший игрок «Ак Барса» Тимур Билялов.

— Да, но мы были с ним в одной команде всего год-полтора, не скажу, что знаю все его особенности очень хорошо, но тренеры помогли, — приводит слова Секача корреспондент «Реального времени».