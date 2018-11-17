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Промышленность

Сельхозпредприятия Татарстана потеряли 4 млрд рублей из-за низких закупочных цен

15:58, 17.11.2018
Сельхозпредприятия Татарстана потеряли 4 млрд рублей из-за низких закупочных цен
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Сельхозпредприятия по итогам 10 месяцев 2018 года потеряли 4 млрд рублей из-за низких закупочных цен.

«Хотя со стороны бюджета компенсирующие меры оперативно принимались, но потери доходов оказались значительно больше — 4 млрд рублей», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов на совещании.

Он отметил, что несмотря на это в Татарстане выросло производство мяса, молока и яиц, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Выращено скота и птицы 395 тыс. тонн, что составляет 102% к уровню прошло года, надоено 1,5 млн тон молока, произвели 1,1 млрд яиц, в том числе в сельхозформированиях — 879 млн штук. Это 120% к уровню прошло года», — рассказала министр.

Ранее Ахметов сообщил, что в 2018 году Татарстан от продажи молока получил на 3,5 млрд меньше, чем в прошлом.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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