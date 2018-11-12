Капремонт многоквартирных домов в Казани закончат к 1 декабря

На сегодняшний день программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов Казани выполнена на 85,95%. Все работы планируется завершить к 1 декабря текущего года.



Всего на капремонт казанских домов в этом году из республиканского бюджета было выделено 2,1 млрд рублей, говорится в сообщении мэрии Казани.

Отмечается, что в программу капремонта в этом году было включено 286 домов. При этом еще в 27 домах в Юдино работы были проведены по поручению президента РТ Рустама Минниханова.

В 18 домах помимо строительно-монтажных работ дополнительно были благоустроены дворовые территории.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в рамках программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 1 ноября 2018 года отремонтированы 440 многоквартирных домов.