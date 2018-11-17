В Японии нашли утерянный мультфильм Диснея о прототипе Микки Мауса

Японский коллекционер обнаружил у себя потерянный ранее мультфильм Уолта Диснея Neck'n'Neck о кролике Освальде — прототипе Микки Мауса.

Как сообщает The Asahi Shimbun, двухминутную ленту японец купил в школьные годы и узнал о ее ценности после прочтения книги «Удачливый кролик Освальд: поиски потерянных мультфильмов Диснея». Связавшись с ее автором, коллекционер выяснил, что принадлежащий ему фильм — один из семи утерянных фрагментов картины великого мультипликатора о кролике Освальде.

Ранее правообладатель российского мультфильма «Маша и Медведь» подал иски к двум предпринимателям из Татарстана на общую сумму в 100 тыс. рублей.