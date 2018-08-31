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Правообладатель «Маши и медведя» потребовал 100 тысяч рублей от предпринимателей из Татарстана

12:52, 31.08.2018
Правообладатель «Маши и медведя» потребовал 100 тысяч рублей от предпринимателей из Татарстана
Фото: скриншот видео youtube.com

Правообладатель российского мультфильма «Маша и Медведь» подал иски к двум предпринимателям из Татарстана.

Иски к предпринимателям Айдару Файзерахманову из Рыбной Слободы и Евгении Ахшиминой из Казани поданы 30 августа. От них правообладатель требует по 50 тыс. рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск правообладателя «Маши и Медведя» к предпринимательнице из Набережных Челнов Людмиле Хромовой, взыскав с нее 40 тыс. рублей. Изначально компания требовала с челнинки 50 тыс. рублей.

Происшествия Татарстан
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